Zulma Lobato recibió una noticia que cambió las expectativas que mantenía sobre su salud. Luego de someterse a una evaluación oftalmológica en Tandil, la mediática fue informada de que el estado de su visión es delicado y que actualmente no existiría una alternativa que le permita recuperar lo que perdió.

La información fue dada a conocer por Jair Hourcade, conocida en redes sociales como La Pepona, quien actualmente acompaña a Lobato y difundió un comunicado para explicar el resultado de la consulta médica.

El comunicado de Jair Hourcade, La Pepona, sobre la visión de Zulma Lobato

Según relató Hourcade, la especialista que evaluó a Zulma fue clara respecto de su situación y les explicó que, de acuerdo con los estudios realizados, no existe actualmente una solución para recuperar la visión perdida.

El diagnóstico representó un duro golpe para la mediática, de 67 años, quien semanas atrás había expresado públicamente su intención de someterse a una cirugía antes de finalizar el año.

Los problemas en la vista de Lobato se agravaron luego de un violento asalto que sufrió años atrás y que le dejó importantes secuelas oculares. Con el paso del tiempo, su visión continuó deteriorándose hasta llegar a la situación actual.

Qué pasará con los $11 millones recaudados

La expectativa de una posible intervención quirúrgica también había generado una importante movilización entre sus seguidores.

Una campaña solidaria permitió reunir $11 millones para ayudar a Lobato. El dinero quedó depositado en un plazo fijo a nombre de la propia mediática y estaba reservado para afrontar los gastos vinculados a una eventual operación.

Semanas atrás, Zulma había aclarado públicamente que era la única persona que podía disponer de esos fondos. La Pepona también respaldó esa versión y ahora señaló que el dinero continuará depositado mientras se analizan los próximos pasos a seguir respecto de su salud.

Actualmente, Lobato reside en una institución para adultos mayores en Tandil administrada por Hourcade, luego de atravesar meses complejos en los que incluso llegó a ser encontrada en situación de calle en Paraná.

El pedido de La Pepona tras conocerse el diagnóstico

Luego de conocer el resultado de la evaluación, Hourcade pidió acompañamiento para Zulma durante esta nueva etapa.

Desde su entorno remarcaron que, aunque no pueda recuperar la visión perdida, continuará recibiendo contención y asistencia.

La Pepona también hizo un llamado a quienes siguen la situación de la mediática para que eviten comentarios hirientes y la acompañen en este difícil momento.

“Respeto, comprensión y mucho amor”, pidió Hourcade luego de comunicar el diagnóstico.

Mientras se define cómo continuará su atención médica, Zulma permanece acompañada en Tandil, donde durante las últimas semanas había comenzado una nueva etapa de su vida.