Alexander Zverev fue el encargado de darle a Europa el punto que necesitaba para quedarse con la Laver Cup 2026. El alemán derrotó a Learner Tien por 7-6 (7-3) y 6-3 en el O2 Arena de Londres.

Con ese triunfo, Europa aseguró el título por un marcador de 13-5. El equipo europeo, capitaneado por Yannick Noah, recuperó así el trofeo después de haberlo perdido en la edición anterior.

Una jornada decisiva

Antes del partido de Zverev, Flavio Cobolli y Jakub Mensik derrotaron a Alex de Miñaur y Taylor Fritz por 7-5 y 6-3. Ese resultado dejó a Europa muy cerca de quedarse con la competencia.

El triunfo de Zverev ante Tien terminó de definir la serie. De esta manera, no fue necesario que Carlos Alcaraz y Rafael Jódar disputaran los dos últimos partidos que estaban programados.

Europa recuperó el trofeo

Zverev volvió a aparecer en un momento decisivo de la Laver Cup. El alemán alcanzó además las 26 victorias en la historia de la competencia, convirtiéndose en el tenista con más triunfos desde la creación del torneo en 2017.

Europa terminó imponiéndose por 13-5 sobre el Resto del Mundo en la edición disputada en Londres. El título significó el sexto campeonato para el equipo europeo en la historia de la Laver Cup.