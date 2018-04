Así tenés que hacer para cambiar los billetes de $2

Los billetes de $2 se encuentran en los últimos días de circulación entre los argentinos ya que solo serán aceptados en comercios hasta el 30 de abril. Sin embargo, aquellos que se queden con el dinero en el bolsillo tendrán la posibilidad de cambiarlos en todos los bancos de la provincia hasta el 31 de mayo. Esta será la fecha límite para realizar el cambio por lo que es recomendable no dejarse estar y hacerlo con tiempo. Luego de ese día, todos los que no hicieron el trámite se quedarán con los billetes de recuerdo.

Sandrá Barceló, secretaria de Industria y Comercio en diálogo con DIARIO HUARPE, explicó que “cualquiera sea el estado en el que se encuentre el billete, porque los billetes de $2 hace mucho que no se imprimen están un poco desgastados y algunos están en muy mal estado, los bancos van a estar recibiendo hasta el día del vencimiento de la resolución que dice que se van a cambiar los billetes de $2 que van a dejar de circular”.

Agregó que “cualquier banco debería estar en condiciones. Todos aquellos que tengan billetes hasta que venza el plazo de la resolución pueden cambiarlos en los bancos”.

“Si te quedaste con billetes de $2 fuera de la resolución, los bancos no te lo van a recibir”, finalizó la funcionaria.

Kiosqueros complicados

Cuando las sumas a cambiar son grandes, es necesario tener una caja de ahorro a la hora de realizar el cambio de billetes. En muchas ocasiones hay kioscos que no se encuentran inscriptos por lo que no cuentan con esto y se ven ante un gran problema a la hora de cambiar el dinero. Es que, según varios testimonios, los proveedores ya no les aceptan los billetes de $2 y los clientes tampoco ya que no en una gran cantidad de lugares ya no los reciben. Las personas con negocios se ven en situaciones complicadas ya que, en muchas ocasiones, tienen grandes sumas en estos billetes de menor valor que dejarán de estar en circulación en los próximos días.