Desamparados se acercó a los de arriba y la Juve cada vez más complicado

Foto: Gentileza Nuestro Fútbol

En el partido que cerró la 9° fecha del Torneo de Verano de la Liga Sanjuanina de Fútbol, Sportivo Desamparados se despachó con una buena victoria ante Juventud Unida en cancha de Colón Junior por 4 a 2.

Fue un encuentro donde el Víbora buscaba acercarse a los puestos de clasificación, mientras que la Juve se encuentra en descenso y pretende escaparle a esa situación complicada. Por tal motivo, ninguno de los dos quería regalar nada y se vio un juego bastante brusco, se pegaron demasiado y sólo hubo un sólo expulsado, Franco Bustos cerca del final del partido en el equipo medanero por un fuerte codazo sobre Luis Argumosa.

El marcador se abrió a los 15 minutos, cuando un claro penal que cobró el árbitro Sebastián Sánchez en favor de Sportivo, y el que lo cambió por gol fue Argumosa. La Juve quiso reaccionar rápido y, el juez le dio un penal polémico, fue Mario Sánchez a la ejecución pero se lo atajó el arquero Emanuel Guirado.

A los 23 minutos, el equipo de Beto Gómez llegó a la igualdad tras una buena definición de Victorio Martiní. La alegría del empate no le duró mucho a la Juve, porque a los 27 minutos apareció Matías González para definir de zurda tras la salida del arquero. Mientras que sobre los 34 minutos, Santiago Ceballos metió un certero cabezazo para poner el 3 a 1 con el que se fueron al descanso.

En el complemento, Desamparados estuvo cerca de marcar el cuarto, pero Diego Artazo se perdió un gol increíble. Juventud se acercó con mucha garra y actitud y puso el resultado en los últimos minutos con un final incierto, porque a los 38 minutos nuevamente Martiní puso el 3 a 2.

Pero la tranquilidad para los de Julio González apareció en el final, a los 46 minutos Santiago Ceballos marcó el cuarto con el cual Desamparados festejó y se acercó a la zona de clasificación.

Así se jugará la 10° fecha

Sábado 16.30 hs

Marquesado vs Peñarol

Del Bono vs Alianza

Libertad vs Colón

Domingo 16.30 hs

Atenas vs Trinidad

Unión vs Aberastain

Juv. Unida vs 9 de Julio

Villa Obrera vs Desamparados

Martes 16.30 hs

San Martín vs Rivadavia