San Martín presentó oficialmente al “Yagui” Forestello

En la sala de reuniones que posee el Club Atlético San Martín en el estadio Hilario Sánchez, se llevó a cabo la presentación oficial del nuevo entrenador del Verdinegro Rubén Darío Forestello.

El “Yagui” tendrá su tercer ciclo al frente de San Martín, ya que anteriormente lo dirigió en el 2013, donde lamentablemente agarró tarde el equipo que venía de dirigir Gabriel Perrone, quien estuvo 13 partidos sin ganar. Le tocó descender en la última fecha ante River, pero su campaña fue muy buena en su primer ciclo. Mientras que el segundo ciclo también fue muy positivo porque logró ascender a San Martín a Primera y desde ahí, que el Verdinegro se mantiene en la máxima categoría.

Llegó el turno de la palabra del flamante técnico, quien lo primero que dijo fue, “Lo que primero voy a decir son dos cosas, agradecer a la dirigencia, especialmente a Jorge (Miadosqui) porque volvió a confiar en mí y fui la primera opción y, segundo presentar a mi equipo de trabajo como Marcelo Franchini como ayudante de campo y Diego Burkhard como preparador físico”, dijo el “Yagui”.

“Siempre miraba los partidos de San Martín, aunque después de esta semana lo hice con mayor objetividad. Vi el partido completo contra Tigre, contra River y Atlético Tucumán, pero no los veía con tanta profundidad porque yo estaba en Tucumán y no sabía que ahora iba a estar acá”, argumentó el “Yagui”.

En cuanto a la lucha por el descenso dijo, “Sabemos que hay una diferencia de 9, 10 u 11 puntos con los que vienen arriba de nosotros y ese es nuestro objetivo, intentar achicar la brecha con los rivales directos y para eso hay que trabajar y trabajar para que las cosas nos salgan lo mejor posible”, sentenció el “Yagui”.

“Si me considero un bombero?, no se, estoy acostumbrado a estos momentos, yo no soy de esas personas que dicen que si perdés tres partidos seguidos sos un fracasado o cuando ganas tres seguido sos el mejor. Por lo tanto creo que los otros equipos que por ahí tienen mejor presupuesto que nosotros, lo intentaremos revertir con trabajo e ideas claras”, continuó.