Una mamá agradece la ayuda que recibió para su bebé con hidrocefalia

Analía Iturrieta, es mamá de Jonás. Este pequeño es el primer bebé de la provincia que nació con una aneurisma, enfermedad que no es tratada en San Juan. Además tiene hidrocefalia. Al no poder recibir su tratamiento acá, debe viajar a Buenos Aires. Su hijo, es atendido el Hospital Garrahan, por lo que los viajes son frecuentes y costearlos no es nada fácil. Además, deben ser en avión -por la patología del nene- lo que eleva el precio.

Diario Huarpe, publicó una nota para difundir la situación y que la gente pueda solidarizarse con ella. Tuvo un resultado positivo, ya que la ayuda llegó a tiempo. Vino de parte de un chofer de colectivo, Marcelo López, y de un candidato a Diputado Nacional, Carlos Munisaga. “Se enteraron de mi situación por el Huarpe y estos dos hombres sin conocerme en 4 días me solucionaron el viaje aéreo”, contó la mamá.

Analía nos comentó que el chofer, a pesar de que manejaba el colectivo que tomaba todos los días para llevar a su bebé a kinesiología, no sabía de su situación. Gracias a la difusión del caso, pudo enterarse. El hombre es amigo de Munisaga, por lo que le comentó la situación y ambos tuvieron un gran gesto de amabilidad.

A través de Facebook, la mamá dio a conocer esta situación y mostró su agradecimiento. Esto fue lo que posteó:

Desde acá enviamos un abrazo a esta mamá y su pequeño hijo quienes, gracias a la comunicación más el gesto de quienes se movilizaron para conseguir los pasajes, recibieron algo de la ayuda que tanto necesitan.