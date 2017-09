Así quedaron los parques de Walt Disney World después del huracán Irma

Los huéspedes de Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom y Hollywood Studios -los famosos parques de Walt Disney World en Orlando- que vieron frustrado su paseo en los parques de diversiones por el paso del huracán Irma, compartieron en las redes sociales las fotos desde los resorts de Disney mostrando los daños causados por el desastre natural.

Los parques de Disney, que permanecieron cerrados hasta el lunes según un comunicado oficial, abrieron a las 9 de la mañana de hoy. Los parques acuáticos, sin embargo, permanecerán cerrados hasta el final de esta semana.

Aunque puede parecer algo usual o lógico, este fue el sexto cierre no programado de la historia de 45 años de Disney World, pero el segundo en menos de un año. En octubre de 2016, el huracán Matthew también obligó a los míticos parques a cerrar sus puertas.

El rival del parque temático de Disney, Universal Studios (también en Orlando) evitó el ingreso del público durante el huracán Irma también hasta el día de hoy. “Nuestro parque sufrió una gran cantidad de daños menores como cercas, árboles, señalización y fachadas de edificios”, indicó un comunicado oficial de Universal. “Estamos trabajando duro dentro de nuestros parques y podemos confirmar una apertura para el martes 12 de septiembre a las 9 de la mañana para Universal Studios, Universal’s Islands of Adventure y Universal’s Volcano Bay”, indicaba el mensaje.

En cuanto a los parques de Disney, si bien tienen una infraestructura privilegiada, sufrieron también daños menores que pudieron ser conocidos a través de las fotos de los huéspedes. Entre los estragos más recurrentes se ven daños en los árboles, algunos destrozos en la zona cercana al Castillo de Cenicienta, en Magic Kingdom, e inundaciones en Epcot. Sin embargo, ninguno fue de gravedad.

Previo al desastre, se difundieron algunas fotos de los preparativos de los parques para proteger sus atracciones y su infraestructura:

Disney has the lights tied. pic.twitter.com/T9Nje3ljdm — Chip Kelly VOL 🇺🇸 (@rockytopinfl) 8 de septiembre de 2017

Most World Showcase lighting wrapped in plastic to protect from #HurricaneIrma winds. pic.twitter.com/YLUpOHTgY5 — bioreconstruct (@bioreconstruct) 9 de septiembre de 2017

Luego, quienes se hospedan dentro de los parques compartieron el estado de las instalaciones el día después del huracán:

A look at Epcot this morning. Trees down and flooding, but it doesn’t look like any major damage occurred#IrmaWDW pic.twitter.com/KRvy9Sqr51 — BlogMickey.com (@Blog_Mickey) 11 de septiembre de 2017

Tree of life is OK! The same can’t be said for some surrounding trees. Sorry about quality. @WDWNT pic.twitter.com/DkXfuR6LQD — Osborne Lights (@osborne_lights) 11 de septiembre de 2017

NEWS: What was the Damage to Walt Disney World from Hurricane Irma? We have a detailed report around the Resort https://t.co/BGbAEYLbjk pic.twitter.com/xSNsW8aVnD — Ziggy Knows Disney (@disneyziggy) 12 de septiembre de 2017

Fuente: Infobae