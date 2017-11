Novio se emociona cuando su mujer, entrando al altar, lo sorprende de una forma particular

Una boda que pasará a la historia fue filmada por la tía de uno de los involucrados. El casamiento, ocurrido en Kentuchy, Estados Unidos, inició con un hecho que emocionó a todos los presentes: la novia entró cantando “Can´t Help Falling in Love” de Elvis Presley. El suceso hizo emocionar de sobremanera, al novio que no podía controlar sus lágrimas.

El video se hizo viral luego de ser publicado por la tía política de la novia. Ya tiene más de 6 millones de reproducciones. Miralo.