El relato de una argentina en Plaza Cataluña: “De repente vi que todos corrían hacia mí”

Amorina Cereigido llegó a Barcelona a principios de mes y consiguió un lugar para vivir recién la semana pasada. Esta mañana decidió hacer un parate en su búsqueda laboral y se sentó a almorzar en plena Plaza Cataluña, a pocos metros del lugar donde ocurrió el atentado.

“Estaba sentada en un bar cuando empecé a sentir cada vez más gritos. Al principio no entendía qué era lo que estaba pasando, pero en un momento me paré y empecé a ver cada vez más gente gritando, corriendo, llamando desde sus celulares”, contó la joven de 26 años.

“Enseguida empezaron a aparecer los policías en la plaza. Era como 20 patrulleros, camionetas, un helicóptero”, relató Amorina con la voz todavía agitada. Su departamento está a unas 10 cuadras del lugar del ataque.

“Soy periodista y quise ir a ver qué era lo que estaba pasando, pero cuando di unos pasos vi cómo todos corrían hacia mí. Había mucha gente asustada, a los gritos. Empecé a moverme yo también y corrí sin dirección varias cuadras hasta que me tuve que sentar. Estaba asustada y pensé que me iba a desmayar”, explicó.

“Ahora estoy en el departamento y en un rato tengo que ir al aeropuerto a tomar un vuelo, pero no sé qué hacer. Dicen que hay atacantes sueltos y armados. Que están cerradas todas las estaciones de bus y el metro, así que no sé qué hacer. Prefiero quedarme acá y no salir a ningún lado”, expresó nerviosa.

Mientras hablaba, Amorina le manda mensajes a su familia en Buenos Aires y les avisa que está bien. Su aventura en Europa empezó con un gran susto.

Fuente: La Nación.