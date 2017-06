Aballay minimiza las críticas y dice que en su gestión “si se planifica”

“Nada de lo que dicen los vecinos es cierto”, empezó diciendo el jefe comunal de Pocito, “que no digan que nosotros sabíamos lo de la cloacas porque no es así. Si bien el proyecto de las cloacas estaba desde hacía tiempo, no estaban confirmados los fondos”, y luego agregó: “Además hablan de repavimentación reciente en la Villa Abe­ras­tain y no es así. Lo que hicimos fue hace como un año y medio y se repavimentaron cinco o seis cuadras nomás”.

A la hora de precisar fechas con respecto a las obras de repavimentación y a la intención política de elaborar el proyecto de cloacas, el intendente no pudo ubicarse en el tiempo.

“La verdad que no tengo claras las fechas, pero le puedo asegurar que no coinciden y si hubieran coincidido no teníamos la confirmación de los fondos de la obra de cloacas, que recién a finales del año se confirmó gracias al plan nacional Hábitat”, y luego minimizó aún más las críticas: “Por otro lado, hemos pavimentado, como le dije recién, cinco o seis cuadras y las obras de cloacas recién están comenzando en La Rinconada, y tienen un plazo de dos años, es decir que todavía falta mucho para que lleguen a Villa Aberastain”.

Con respecto al planteo del vecino del barrio Salvador Norte, lugar donde se pavimentó (según el vecino no duró ni seis meses), el jefe comunal manifestó: “Eso no es verdad. Sí es verdad que se tuvo que romper algunas calles del barrio para instalar el caño madre, porque había que hacer esa conexión, pero ese pavimento también tenía más de un año y medio y no era nuevo”.

Aballay está convencido que las críticas de los vecinos están politizadas y asegura que no le va a dar demasiada trascendencia. “Por más que se quejen, las obras de repavimentación y las de cloacas se van a seguir haciendo y aunque no pa­rezca, nosotros sí planificamos”, sentenció el intendente de Pocito.