Estudiarán cómo disminuir la población de palomas y controlar la proliferación de vinchucas

Un problema que siempre existe en la provincia es la proliferación de vinchucas, chinches y mal de chagas. Y si se tiene en cuenta que las palomas tienen interacción directa con los insectos mencionados anteriormente, el problema pasa a ser más grande aún. En ese sentido, desde la Municipalidad de la Capital buscan tener una respuesta para eso aunque con ayuda de la Universidad Nacional de San Juan.

En la mañana de este jueves se firmó un convenio entre la municipalidad y el rectorado de la UNSJ para investigar la interacción de las palomas urbanas, vinchucas y Mal de Chagas; aplicando una metodología que permita disminuir la población de palomas en el ambiente urbano de la Ciudad de San Juan.

El acuerdo entre las partes involucra a los responsables del Programa de Control de Vectores de la Dirección de Salud Municipal y al Departamento de Biología conjuntamente con un grupo de investigadores de la casa de altos estudios.

“Para nosotros este convenio tiene mucha importancia porque año tras año vemos la cantidad de palomas que hay en San Juan con los problemas que nos generan, no sólo que no podemos controlar la población de palomas, sino que van aumentando. Nosotros hicimos unas pruebas que no dieron el resultado que nos esperábamos, así que nos parece lo adecuado firmar un convenio con esta institución. Es que esto nos va a permitir trabajar en la investigación para disminuir la población de estas aves. Hay que trabajar en el mediano y largo plazo porque esto conlleva otros beneficios como es controlar los vectores de riesgo, porque donde hay palomas, suele haber vinchucas”, explicó el intendente de la Capital, Franco Aranda.

Por su parte, el rector de la Universidad Oscar Nasisi, expresó que “ojalá podamos controlar un poco esta problemática que trae asociada las grandes ciudades como las palomas y los vectores que hacen a la salud de todos. Esperemos que el grupo de investigadores de la universidad puedan resolver este problema”.