Gustavo Molina: “Estoy orgulloso de ser chimbero”

“Todos me dicen chimbero, es que siempre le conté a la gente sobre mi departamen­to”.

Gustavo Molina cuenta el por qué del apodo con el que se hizo conocido en el mundo del voley, donde alcanzó a ser multicampeón con UPCN.

Alejado de las canchas desde 2016, Gustavo trabaja como ayudante técnico de UPCN. “La gente me pregunta si Chimbas no es un lugar inseguro, yo les cuento del barrio Güemes en el que crecí, los llevo a mi casa, conocen a los vecinos y entienden que no es verdad que todos en mi departamento sean malos. Hay gente buena y mala como en to­dos lados”, opinó.

Gustavo llegó a ser uno de los mejores voleibolistas de la provincia, esto contribuyó a que muchos jóvenes lo vean como un ejemplo a seguir. “A los chicos que recién em­piezan siempre les digo que se enorgullezcan de sus orí­genes, que de­fien­dan su identidad. Chim­bas está creciendo y de­jando atrás las es­tigmatizaciones”.