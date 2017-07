A 23 años del atentado a la AMIA, el pedido de justicia no cesa

Con el lema “23 años de impunidad en la historia de todos”, este martes se realizó el acto en conmemoración del atentado terrorista a la AMIA. Este ataque dejó 85 victimas fatales en el año 1994.

En la ceremonia estuvieron presente familiares y amigos de las víctimas y sobrevivientes del atentado. Además, dirigentes de la comunidad judía y funcionarios, quienes renovaron las demandas de justicia y el reclamo de captura de los iraníes acusados.

Agustín Zbar, titular de AMIA, dijo que “el terrorismo dejó una herida sangrante que se llama impunidad”. Y agregó que​”Pedimos la unidad del pueblo para terminar la impunidad de la AMIA. Gran parte de la verdad está en el expediente y no podemos avanzar más”.

“Alberto Nisman cumplió con su deber. Su muerte está indisolublemente ligada a la causa de la AMIA. Ojalá pronto tengamos justicia por Nisman”, señaló Zbar. También dijo que “le pedimos Justicia a este gobierno” y aseguró que “las familias de las víctimas no cesan en su lucha”.

Por el ataque del 18 de julio de 1994 la justicia argentina pidió la captura, vía Interpol, del ex ministro de Defensa iraní Ahmah Vahidi, el ex consejero cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires Mohsen Rabbani, el ex ministro de Inteligencia Ali Fallahijan, el ex jefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezzai y Ahnmad Reza Ashgari o Mohsen Randjbaran, tercer secretario de la embajada iraní con posible doble identidad, considerados autores intelectuales.

