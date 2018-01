Conocé cuándo serán los feriados puente del 2018

Desde Gobierno ya se estableció el calendario de los feriados para el 2018 y el 2019. A pesar de que recién comienza el año, hay muchas personas que están pensando en los feriados para descansar del trabajo y relajarse.

En el 2018, los días no laborables puente serán el 30 de abril, 24 de diciembre y 31 de diciembre. Son los tres lunes que anteceden a los feriados del Día del Trabajador, Navidad y Año Nuevo.

Algo que debés tener en cuenta es que un “día no laborable” no equivale a un feriado. En los “no laborables” los empleadores pueden decidir si sus empleados trabajan o no. Quienes lo hagan no tienen derecho a percibir un plus salarial. Por ejemplo, el 24 de diciembre, es un día no laborable en el que algunos rubros no trabajan (finanzas, escuelas, seguros) y otros si lo hacen (comercios, gastronómicos, transporte).

Los judíos tendrá días no laborables en el Año Nuevo Judío (Rosh Hashana), 2 días, el Día del Perdón (Iom Kipur), 1 día, y de la Pascua Judía (Pesaj) los 2 primeros días y los 2 últimos días.

Para todos los habitantes de la Nación Argentina que profesen la religión islámica, el día no laborable será el día del Año Nuevo Musulmán (Hégira). También, el día posterior a la culminación del ayuno (Id Al-Fitr) y el día de la Fiesta del Sacrificio (Id Al-Adha).

Año 2019

Para el siguiente se eligió el 8 de julio, el 19 de agosto y el 14 de octubre. Además, el 19/8 y el 14/10 no serán feriados puente, se definió que la conmemoración que cae sábado se mueva al lunes.

Fuente: Minuto Uno.