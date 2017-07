Diputados: De Vido dijo que es “víctima de una persecución sistemática, injusta y organizada”

El diputado nacional por el Frente para la Victoria, Julio De Vido , presentó hoy un descargo ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en el que denunció que es “víctima de una persecución sistemática, injusta y organizada” y cuestionó la posibilidad de que el oficialismo avance con su expulsión del cuerpo.

“Desconozco cualquier pretensión de malinterpretar y forzar la letra del art. 66 de la Constitución Nacional, menos aun de juzgarme o instar ningún procedimiento inexistente y no reglado en mi contra”, indicó el ex ministro kirchnerista en un escrito.

De Vido, además, afirmó que sus fueros como legislador nacional “fueron claramente violentados” durante el último tiempo. También arremetió contra la líder de la CC y referente de Cambiemos, Elisa Carrió .

“En ese marco quiero señalar que nunca he sido condenado por delito alguno, que ninguno de los temas que me imputan se relacionan con comportamientos funcionales propios del desempeño del cargo de ministro que ejercí desde mayo del 2003 hasta diciembre del 2015 y tratan en general, sobre el conocimiento que pude o no haber tenido o sobre la sospecha de comportamientos disfuncionales de otros funcionarios o en cuestiones relacionadas con decisiones políticas sobre temas complejos, que están lejos de haber sido completamente investigadas o aclaradas”, agregó.

De Vido denunció que existen supuestas presiones del Gobierno de Mauricio Macri sobre los jueces federales.”En relación a la presentación de distintos diputados, pares míos, sobre mi supuesta inhabilidad moral, es claro que el antecedente es la inusitada violencia y la permanente presión sobre el Poder Judicial por el Poder Ejecutivo y los medios monopólicos”, señaló.

Y añadió: “Basta recordar al presidente advirtiendo a los jueces federales de que «tengan cuidado», que actuando de determinada manera no representan la voluntad del pueblo y que si no actúan de otra manera serán «reemplazados por otros», con el corifeo de su Ministro de Justicia”.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados discutía este mediodía la iniciativa del oficialismo de expulsar del cuerpo a De Vido por “inhabilidad mortal”.

Ante la presencia de diputados de Cambiemos, el massismo y el Frente para la Victoria, el titular de la comisión, Pablo Tonelli , aclaró que De Vido fue “invitado” y “notificado” para hacer su descargo. “No está en el espíritu de este cuerpo violar los derechos de De Vido”, aclaró la diputada oficialista Carrió.

Fuente: La Nación