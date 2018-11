Ex combatiente de Malvinas se sometió a cirugía transgénero

“Cuando luché por la patria en la Guerra de Malvinas, ya me sentía mujer”. Así define hoy su paso por la contienda bélica Tahiana Marrone, quien batalló contra los ingleses siendo Osvaldo. El por entonces soldado sobrevivió a la guerra y, al volver, acudió durante décadas a tratamientos con testosterona y hace poco se sometió a una cirugía transgénero para convertirse en quien es hoy: Tahiana.

“Cuando volví me quise adaptar a la sociedad, pero no sirve. Uno tiene que vivir como es y como siente”, dice a tres años de haber dejado el tratamiento con hormonas y a dos semanas de haberse sometido a la primera cirugía transgénero que el Pami Rosario llevó adelante. “Operarme no me hace más mujer de lo que era, pero sí cierra una etapa que me faltaba y me da comodidad con mi propio cuerpo”.