Exhumaron 60 cuerpos de soldados del cementerio Darwin en Malvinas

El equipo de trabajo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que busca identificar a los soldados argentinos sepultados en el cementerio de Darwin en las Islas Malvinas, informó que la operación “avanza bien y prosigue de acuerdo con los planes”.

Al respecto, detalló que hasta el 15 de julio se había “procedido a exhumar, analizar, obtener muestras y documentar sesenta restos mortales, que fueron sepultados nuevamente en sus tumbas originales”. Según explicaron, todos los cuerpos fueron colocados en ataúdes nuevos y fueron sepultados el mismo día de la exhumación “con pleno respeto por la dignidad de los difuntos”. Y agradecieron la información brindada por los familiares: “Resulta muy útil para aportar precisión a la identificación”. Este trabajo continuará hasta agosto. Las muestras de los 60 cuerpos ya fueron derivadas al Equipo Argentino de Antro­po­logía Forense en Córdoba para el análisis genético y los resultados deberían estar disponibles “los próximos meses”. Los informes de identificación se finalizarán a fin de año. “La operación forense se está llevando a cabo de conformidad con estándares científicos internacionales, luego de varios meses de preparación y de la firma de un acuerdo entre los gobiernos de la Ar­gen­tina y el Reino Unido”, dijeron desde Cruz Roja.

Asimismo, el comité aclaró que ellos no están difundiendo imágenes del cementerio: “Las que circulan en algunos medios no han sido tomadas, ni compartidas, por el equipo del CICR, y no han sido autorizadas”.