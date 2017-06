Florencio Randazzo, sin llegar a un acuerdo con CFK, será candidato a senador

Florencio Randazzo ya firmó el acta que confirma sus intenciones para pelear por una banca en la Cámara Alta del Congreso de la Nación.

“Voy a CUMPLIR con mi palabra”, publicó horas antes de estampar su firma en la candidatura. La previa, desde la noche del viernes cuando se reunió con Cristina Fernández de Kirchner en Recoleta, estuvo cargada de versiones.

Este sábado al mediodía en un encuentro con varios de los intendentes de su espacio, reafirmó su candidatura a pesar de la intención de muchos jefes comunales que le pedían seguir negociando con el kirchnerismo para llegar a un acuerdo de unidad.

Dos horas duró el encuentro entre Randazzo y Cristina, en el que no se arribó a ningún acuerdo. “No creemos en el sistema de jefe y empleado”, sostuvieron desde el randazzismo, haciendo alusión al sector K que plantea que Cristina no puede debatirse en unas PASO con quien fue su “empleado”. En ese sentido, Randazzo planteó la necesidad de ir a internas, pero Cristina insistió en la unidad. Pero esa unidad, significaría la exclusión de otros sectores que hoy acompañan al ex funcionario como el Movimiento Evita. En el randazzismo no están dispuestos a eso.

Mientras tanto, con el frente en pie, la discusión por quién será primer candidato a Diputado sigue abierta. Son dos las opciones: Julián Domínguez o el intendente de Bolívar, Eduardo “Bali” Bucca, que no participó de las reuniones de la tarde de los intendentes randazzistas.

Fuente: Clarín