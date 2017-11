Un nene trans de 7 años logró el cambio de identidad en su DNI

Lucas tuvo en claro desde chico cuál era su identidad de género y, en cuanto pudo expresarlo en palabras, se lo dijo a su madre: “Mamá, quiero ser varón”. Esa conversación fue recordada por Ivana al diario UNO de Entre Ríos luego de que se conociera que su hijo, de 7 años, había logrado cambiar su identidad en el Documento Nacional.

Según explicó a la prensa local la directora del Registro Civil provincial, Vanesa Visconti, fue el propio Lucas quien tomó la iniciativa y, tras una charla con ella, le envió una carta manuscrita en diciembre del año pasado en la que pedía ser reconocido como varón.

“A fines del año pasado llegó una petición de puño y letra del menor donde solicitaba que se haga lugar a su identidad autopercibida, solicitaba tener sexo masculino“, dijo Visconti a la radio local L14.

Sobre los cambios en su hijo, Ivana contó: “Él hizo 1º grado siendo una nena y arrancó su 2º grado siendo un nene. Lo primero que me pasó es que no querían leer la ley, por eso no había interpretación. Me acerqué a la escuela con material que había encontrado y les dije que no había antecedentes, pero que Luqui es un niño presente, visible y ya lo conocían. Les pedí que lo trabajáramos en conjunto, no es que le pedí que hicieran algo”.

Tras conseguir el cambio legal, la madre remarcó: “La decisión fue suya, aunque haya sido tan chiquito“.

