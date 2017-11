Nueva carta de De Vido apuntando a los “traicioneros”

Nuevamente y desde la cárcel, el ex ministro kirchnerista Julio De Vido, escribió una carta, en la que habló de “los monjes negros” que “traicionan” a sus líderes políticos. Y también aprovecho la situación para criticar a Sergio Massa, Graciela Ocaña, Martín Lousteau y Florencio Randazzo y aseguró que seguirá “en la ruta de construir una oposición al modelo neoliberal, digna y genuina, sin miedo a los carpetazos”.

“En muchos casos y para tener las manos libres, ante la eventual caída de PRÍNCIPE, no duda siquiera en deshacerse de sus colaboradores más inmediatos que pudieran comprometerlo”, escribe De Vido y describe el accionar de los “monjes negros”, y expresa: “Su nivel y capacidad de traición es enorme y su inmoralidad y falta de códigos, nauseabunda”.

“¿Cómo podríamos explicar que Massa, Ocaña, Lousteau y Randazzo fueran candidatos en contra frontalmente de la conducción del FPV o de sus candidatos?”, se cuestiona y asegura: “Tengo muy en claro el rol que políticamente cumplieron esos candidatos y para quién”. Sin embargo, aclara que no se refiere a Mauricio Macri, sino “al conglomerado mediático al que este poder ahora reporta”.

“Yo me pregunto y le pregunto, amigo lector, en los meses o años que llevaron adelante sus gestiones como funcionarios, como ministros ¿no lo vieron? ¿no vieron esa nunca vista ‘corrupción k’? Si la vieron, ¿qué hicieron? ¿por qué no la denunciaron?”, plantea y remata: “¡Estos señores eran ministros! No personal de maestranza, por quienes si siento respeto y afecto, que es un sentimiento que ellos seguro no conocen!”

Además, agregó: “Está muy claro que jugaron electoralmente cumpliendo el pedido de sus mandantes, preparados preliminarmente por sus impulsores, pero ellos no los premiarán ni serán jamás sus socios, ni siquiera sus empleados. Son sólo sus sirvientes y por el momento, solo por el momento, no los acosarán con carpetazos”.

“Razonen, piensen y coloquen detrás de cada uno de estos apellidos-candidatos qué MONJE NEGRO los impulso y promovió. Sin duda, encontrarán su o sus nombres y estoy seguro no se equivocarán. ¡Al que le quepa el sayo, que se lo ponga carajo!”

FUENTE: CLARÍN