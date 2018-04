Denuncian que menores roban en un barrio recién entregado

Hace dos meses a los sanjuaninos que se fueron a vivir al Barrio Conjunto 6 de Rivadavia tener su vivienda propia les cambió la vida.

Pero lo que al principio era todo alegría, cambió. Es que mediante las redes sociales una vecina del complejo habitacional de La Bebida denunció que menores ingresan a robar a las casas.

“Es impresionante la inseguridad y la falta de control por parte de los padres de estos niños, no mayores a 13 años. Entran en el barrio, destruyen, rompen y roban todo lo que encuentren a su alcance”, escribió en Facebook una de las vecinas indignadas.

Incluso, relató que un vecino atrapó “a uno de estos minidelincuentes, vino el patrullero y se los llevó. Y hoy pasó como si nada nuevamente arrojándonos piedras. ¿Y quién los controla?”

“¿Acaso un padre va a dejar que su hijo manyinee de esta manera? Por qué no lo sujeta y le enseña que no debe tocar lo que no es suyo. Por padres así, desligados, estamos como estamos”, culminó el posteo.