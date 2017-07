Habló la joven accidentada junto a Ruarte: “No estábamos haciendo nada”

Katya Tello, la joven que acompañaba en el automóvil al jugador de Del Bono, Wilson Ruarte, y quienes se accidentaron en la madrugada del domingo en el departamento 9 de Julio, se refirió al siniestro a través de las redes sociales.

“Soy yo de la que todos están hablando, en especial los diarios que dicen cosas que no son”, aseguró la joven en una publicación de Facebook. “Sí volcamos, pero no estábamos desnudos ni haciendo nada. Con el impacto del auto, yo salté y él no pudo salir”, continuó Tello.

Asimismo, la chica contó que “con el brazo quebrado y todo, me levanté del suelo para ir a verlo, a él se le rompió y se le salió la ropa, a mí no. Recién cuando llegamos al hospital ellos mismos me cortaron la campera para sacármela”.

“Me duele en el alma lo que pasó. Sólo fuimos a bailar, a divertirnos, nada más. Espero que Wilson se recupere y espero que su familia sepa entender que nadie tiene la culpa. No es momento para chusmeríos, sino para rezar que él esté bien”, cerró.