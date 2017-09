Motociclista chocó contra unos tachos y todas las miradas apuntan contra OSSE

En la mañana de este jueves, cuando comenzaba a pintar el alba en el cielo sanjuanino, un motociclista que se dirigía a su trabajo matutino, chocó contra unos tachos que se encontraban en la esquina de calle Mendoza y Estado de Israel.

Los tachos ubicados en la mitad de la calzada, advertían la presencia de un hundimiento en el pavimento que se ha generado en el lugar hace unos días.

Según testigos, el joven motociclista no los habría visto, no solo porque no tenían ninguna señalización refractaria, sino también porque justo en esa esquina, no hay una buena iluminación.

En contacto con el accidentado, DIARIO HUARPE pudo saber que se encontraba fuera de peligro, aunque con múltiples golpes y traumatismos.

“Pido a las autoridades que correspondan que señalicen como se debe el lugar, para que no le vuelva a pasar a otra persona”, dijo “yo la puedo contar, pero el próximo, no sé”.

A la hora de consultarle que medidas iba a tomar ante lo sucedido, el motociclista aseguró que iniciará una demanda civil contra los responsables por la mala señalización.

“Perdí el día de trabajo, tuve gastos en medicamentos y estudios, y la moto quedó destruida”, dijo.

La desprolijidad que terminó en accidente

Según informaron desde la municipalidad de Rawson, en esa esquina hace unos días se produjo el hundimiento del pavimento, supuestamente, por una mala compactación de suelo tras una obra responsabilidad de OSSE.

“No sabemos cuál es la causa del hundimiento”, dijeron desde la municipalidad “pero la denuncia ya está hecha desde hace unos días en OSSE, para que ellos procedieran como indican los protocolos”.

Entre esos protocolos (antes que nada), figura la correcta señalización del hundimiento.

Algo que en esta oportunidad no ha sucedido.

Desde el municipio aseguraron que ellos en ningún momento señalizaron la zona porque al informárselo a OSSE, son ellos los que deberían haberlo hecho.

O de última, Vialidad Provincial, ya que la calle Mendoza es la Ruta provincial: RPNº 7.