Piero Ortíz hizo su descargo y negó haber golpeado a su ex novia

Durante la jornada del martes se dio a conocer una denuncia en donde una chica acusaba a su expareja de haberla golpeado en un boliche de capital. También, en las redes sociales varias personas repudiaron el hecho y escracharon al joven con capturas de pantallas en las que Piero “chamuyaba” a distintas mujeres.

Ortíz decidió romper el silencio y dialogó con DIARIO HUARPE, asegurando que “en ningún momento golpeé a mi exnovia, sólo discutimos porque yo estaba con amigas y ella se puso celosa“. Piero sostuvo que “luego de la discusión ella fue a hablar con un patovica para que me saquen. Yo me fui caminando por voluntad propia”.

“En el boliche me dijeron que me tenía que ir porque la discusión era con una mujer”.

Además agregó que “Cuando estaba afuera llegó la policia y me preguntó que había pasado, cuando les conté me dijeron que me vaya. Yo tenía que esperar a mis amigas que habían salido conmigo“.

“Si es verdad que agredí a la chica, por qué no subió una foto de las marcas que supuestamente le dejé con el cinto”.

Ortíz comentó que “un dueño del boliche se puso en contacto conmigo para avisarme que iba a hablar con el jefe de seguridad para que pregunten antes de sacar a alguien del lugar“.

El joven acusado denunció que no es peleador profesional de kick boxing ni barra brava de San Martín. También aseguró que “no me interesan los escraches de las redes sociales. Todas las capturas de pantalla pueden ser truchadas fácilmente”.