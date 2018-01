Un violento choque entre dos autos dejó a un hombre hospitalizado

Cerca del medio día del jueves ocurrió un violento impacto entre dos autos en Salta y Saavedra en Chimbas. Pdroducto del fuerte choque uno de los conductores fue hospitalizado.

Al llegar la policía un conductor acusó al otro de no haber avisado de la maniobra que iba a a realizar y por eso lo chocó. Javier Torres (46) domiciliado en Chimbas circulaba por calle Salta de sur a norte en su Renault 12 Break y al llegar a calle Saavedra giró hace el este. Un VW Bora que circulaba en al misma dirección y era conducido por Juan Samper (66) también de Chimbas lo impactó con violencia debido a la velocidad que llevaba.

Según la policía, Samper habría manifestado que el conductor del Renault 12 no habría puesto luz de giro y no le dio tiempo a él para esquivarlo o frenar. El impacto fue tan violento que ambos vehículos quedaron con serios daños, al punto de especular conque el R12 no sirve más. Torres que conducía este último rodado tuvo que ser hospitalizado por los trauamtismos que sufrió, pero estaría fuera de peligro. Comisaría 17ª se hizo cargo del hecho para determinar responsabilidades.