Ambientalistas piden explicaciones tras el incidente informado por Barrick

La minera Barrick informó que sobre las 18 horas de ayer, se produjo un incidente en la mina Lama. Se produjo por un deshielo que originó que las piletas de sedimentación alcancen el nivel máximo de contención. Ante esta situación, los grupos ambientalistas volvieron a la lucha contra la minera y la actividad que se desarrolla en la provincia. La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (en la que se encuentra Enrique Viale), y Greempeace emitieron un comunicado.

Lo que expresaron dice lo siguiente:

Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas se expresaron públicamente ante este nuevo derrame en el área de Lama y reclamaron el cierre definitivo de las operaciones en la zona Lama/Veladero por parte de la empresa Barrick Gold, a la cual le atribuyen la responsabilidad de destruir glaciares y ambiente periglacial en zonas protegidas por la ley.

“Barrick debe irse y es el gobierno nacional el que debe ponerse los pantalones y defender nuestro ambiente. Cuántos derrames más tienen que ocurrir para que Macri entienda que esta empresa no puede operar en una zona tan sensible, Pascua Lama aún no arrancó a producir y ya está contaminando”, sostuvo Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace.

Según informó la propia empresa minera en un comunicado emitido el jueves por la tarde, el deshielo produjo el desborde de las piletas de sedimentación en la zona de Lama, el lado argentino del proyecto binacional Pascua Lama.

Las organizaciones recordaron que este es el tercer derrame en menos de un año y medio. Tal como denuncia la Asamblea “Jáchal No Se Toca”, actualmente hay cinco ríos de San Juan que están contaminados por las operaciones de esta minera que actúa con total impunidad, violando la Ley de Glaciares.

A su vez, destacaron que el proyecto Pascua Lama está frenado por la justicia del lado chileno.

Por su parte, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas declaró que: “el lugar del nuevo derrame tóxico de Barrick Gold está protegido por la Ley de Glaciares y eso es responsabilidad del gobierno nacional”.

Ambas organizaciones reclaman el cumplimiento efectivo de la Ley de Glaciares, el cierre de las minas y la remediación de los pasivos ambientales.