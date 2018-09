Amín espera que se resuelva su situación judicial para pensar en una candidatura

Si bien no hay definición alguna respecto a las fechas de las elecciones provinciales y tampoco candidaturas, en Calingasta, al igual que en otros departamentos, también comenzó a moverse el avispero político de cara al próximo año eleccionario. Y allí surgió la aparición de Alfredo Amín, quien renunció este año a su banca en la Cámara de Diputados por ser investigado por la justicia Federal en una causa que involucra un negocio familiar.

Según mencionó el ex diputado Amín, se encuentra esperando las definiciones de la Justicia respecto a la causa en la que está imputado por el posible sobreprecio en la venta de productos de su local comercial al Escuadrón de Gendarmería con asiento en Barreal.

Y de esa definición judicial dependerá la posible candidatura de Amín, quien expresó sus ganas de acompañar nuevamente a Jorge Castañeda en la fórmula si el intendente también repite intereses.

“Estoy esperando una resolución y si se avizoran tiempos buenos respecto a la resolución judicial, que por el momento no va rápida, esperamos volver a retornar a la política. No tendría problema en volver a acompañar a (Jorge) Castañeda”, mencionó el ex legislador que representó a Calingasta hasta mediados de este año cuando decidió renunciar a su banca para que sea investigado e indagado por la Justicia.

Respecto a la situación y la política, Amín mencionó que tiene “toda la fe de que esto se tiene que aclarar porque no me gusta andar por la calle y que me anden acusando de cosas que no son. Si esto se limpia quiero volver a jugar, pero si no es así, será para la próxima elección”, mencionó.

Esto es una muestra de que Amín quiere seguir como un protagonista de la política departamental alineado con el Justicialismo y acompañando al candidato a intendente, donde existen chances de que sea el actual mandatario comunal quien repita candidatura.