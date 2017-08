Basualdo sobre Uzair: “Para el Gobierno Nacional, nadie tiene coronita”

Fátima Farías, la madre de Gamal Cozin Uzair, uno de los detenidos tras el megaoperativo de la Policía Federal, donde se secuestró 50 kilos de droga, dijo que su hijo, no es jefe de ninguna banda narco y aseguró que ella sabe quién es su hijo, porque ella lo parió y lo crió.

Luego de estas declaraciones, el senador nacional, Roberto Basualdo dio su testimonio en Radio Sarmiento. El precandidato de Cambiemos sostuvo que ” lo sucedido con Uzair no es una cuestión política como dijo la madre del acusado”.

“Es una investigación del Gobierno Nacional, se realizó durante mucho tiempo. Para este gobierno nadie tiene coronita”

Además, Basualdo, afirmó que “si hay una equivocación, se investiga a fondo, no importa a que partido político pertenezca”.

“No fue para perjudicarme a mí, yo soy precandidato de Cambiemos, pero este gobierno es transparente y quiere acabar con el narcotráfico”

Por otra parte, el precandidato de Cambiemos, habló sobre las agresiones sufridas por parte de sus compañeros de espacio político, y sostuvo que “a mí todavía no me pasa, pero es algo que me puede pasar en cualquier momento”.

“Esta bien que las personas tengan un pensamiento diferente a nosotros y que nos cuestionen algunas cosas, pero la agresión física no puede existir”

