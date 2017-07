Concejales de Chimbas piden conocer los balances mensuales

El punto de quiebre. O simplemente un hecho que sacó a la luz la feroz interna que parece vivirse en el seno del Partido Justicialista en Chimbas. En la sesión del Concejo Deliberante de este jueves, un edil que pertenece a las filas del oficialismo elevó un pedido de informe para que el intendente explique por qué no presentó los balances mensuales en lo que va del año.

A la interna que parece vivirse en el departamento Chimbas entre el sector del intendente Fabián Gramajo y otros representantes del PJ, más los integrantes del frente Todos como el bloquismo, ahora la disputa se trasladó al propio Concejo Deliberante. Es que el concejal del Frente Para la Victoria Norberto Ruarte presentó un pedido de informe para que Gramajo, a través del Secretario de Hacienda, declare los motivos por los que los balances de este 2017 no fueron presentados.

“Si bien el pedido ingresó el martes, ese mismo día, mágicamente apareció el balance de enero. De todos modos estamos 5 meses atrasados y no sabemos en qué se está gastando el dinero, qué cosas se han realizado ni en qué estado se encuentra el presupuesto anual. Esto es para conocimiento de las cuentas, ingresos y egresos; y tratamiento obligatorio correspondiente del Concejo Deliberante”, explicó el edil Ruarte.

Ruarte contó con el apoyo de Darío Narváez del bloque Movicom y Enrique Quinteros de Producción y Trabajo. En tanto que sus compañeros de bloque del FPV, Franco Felix, Ariel Riveros, María Arredondo de Reyes, Marta Lucero y César Lujan levantaron la mano para que el pedido no pase directamente al Secretario de Hacienda, sino sea girado a comisión de Presupuesto, lo que se terminó imponiendo definitivamente. Además, esa moción fue acompañada por el concejal del PRO Raúl Tapia.

Acerca de la decisión del voto de los concejales que votaron por el pase a comisión, Ruarte mencionó que “me sorprendió porque la razón es muy lógica, no entiendo cómo pueden legislar sin estar conociendo las cuentas públicas, algo que es la tarea principal de concejal que es hacer las veces de órgano contralor. Si uno no tiene las herramientas, no puede controlar”.