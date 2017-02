Despedidos de la EMA presentaron un pedido por el incumplimiento de la empresa

Este miércoles, los trabajadores despedidos de la empresa Electrometalúrgica Andina se reunieron en el edificio de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, para presentar un pedido formal ante el incumplimiento por parte de la empresa de las obligaciones contraídas en la conciliación obligatoria del año pasado.

Son 69 empleados los despedidos en noviembre de 2016, quienes conforman la Comisión de Despedidos de EMA. Este miércoles presentaron un pedido escrito ante la Subsecretaría para que la empresa cumpla con sus obligaciones y se concrete una audiencia este viernes próximo.

Según confirmó el abogado de la Comisión de Despedidos, Horacio Rodríguez, a DiarioHuarpe.com, la empresa “se había comprometido a depositar una suma provisoria para mantener la negociación hasta llegar a un acuerdo. Y sólo depositaron el mes de diciembre”.

“También quedaron en llamar en febrero a los trabajadores para discutir la situación de cada uno y no lo han hecho”, afirmó el abogado. A su vez, apuntó que la empresa “sigue evadiendo la situación mediante excusas”.

Muchos trabajadores esperaban encontrarse con el subsecretario de Trabajo, Roberto Correa Esbry, para presentar el pedido formal en persona. Sin embargo, sólo accedieron a presentarlo en mesa de entrada porque el funcionario no se encontraba. Por otro lado, también irán a Casa de Gobierno, donde entregarán este documento para que “el Gobernador se entere de la situación de los trabajadores”, según contó uno de los delegados de la Comisión, José Luis Cortéz.

Consultado sobre el futuro de este conflicto, el delegado dijo que, si no llegan a un acuerdo, dejarían caer la conciliación y debatirán sobre las acciones a seguir. “Sin dinero no podemos seguir. Esto es un abuso, ya no sabemos qué hacer”, finalizó Cortéz, uno de los empleados afectados.

La propuesta inicial

Según los ex empleados, la propuesta inicial de Electrometalúrgica Andina con respecto a los despidos de noviembre fue abonarles el 50% de la indemnización total en 10 cuotas con el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

“Nunca estuvimos de acuerdo con esta propuesta. Seguimos esperando hasta estas instancias porque queremos una mejora de la liquidación o una reincorporación de los trabajadores, que sería lo mejor”, dijo José Luis Cortez.

En cuanto a la situación económica de la empresa, Cortez afirmó que la empresa “está complicada” pero que apuntan a una ayuda del Gobierno para que se ponga en marcha otra unidad y los reincorporen.

También habló sobre el resto de la planta de empleados que sigue trabajando en la metalúrgica, alrededor de 200 personas: “a ellos les vienen pagando con regularidad, pero también les adeudan ropa, mercadería y aumentos salariales, como a nosotros”.