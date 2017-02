EMA: Correa Esbry aguardará la audiencia para intentar solucionar el conflicto

Las negociaciones entre los ex empleados y la Electro Metalúrgica Andina muchas veces tienen capítulos en la Sub Secretaría de Trabajo. Y es su titular, Roberto Correa Esbry, el que habló sobre el reclamo que están teniendo por estas horas los despedidos, quien sostuvo que espera que si la situación mejora, la empresa cumpla el compromiso de retomar el personal.

Los trabajadores despedidos fueron a protestar a la puerta de la oficina del gobierno pero lo cierto es que “ellos tienen una audiencia con la patronal recién el día 1 de marzo. Lo que pasa es que estaban negociando en forma privada y parece que no se han puesto de acuerdo”, contó Correa Esbry.

Se trata de unos 30 trabajadores los que solicitan la reunión. Es que del total de los despedidos, unos 20 si lograron llegar a un acuerdo con la patronal y cerraron la negociación.

“Tengo que esperar la audiencia, no puedo adelantarme a lo que sucede. No logran un canal de diálogo de forma particular al parecer, es porque no lo hacen de forma grupal, sino individual”, dijo el subsecretario de Trabajo.

Según contó el mismo Correa Esbry, no hay un procedimiento de crisis homologado por lo que la negociación puede ser mayor al 50 por ciento en materia de indemnización.

“El primero de marzo es la próxima audiencia que ellos mismos acordaron, yo no lo puedo adelantar ahora. Lo importante es que hay una clausula en la que se indica que si mejora la situación los reincorporaría, eso es lo que me interesa que suceda y que se respete”, cerró Correa Esbry.