El diario chileno El Mercurio publicó hace una semana que los presidentes de Argentina y Chile, Mauricio Macri y Sebastián Piñera, habrían acordado ponerle un freno al impulso que traía el proyecto de construcción del Túnel de Agua Negra debido a los costos de la obra.

Al respecto, el diputado nacional por San Juan, José Luis Gioja, habló con el diario trasandino El Día y afirmó que “el túnel ha sido un sueño de los coquimbanos y sanjuaninos”.

“Argentina y Chile son hermanos, lo mismo que San Juan y la Región de Coquimbo. En el pasado la cordillera de Los Andes nos unía por la transhumancia, veranadas y todo eso existía antes de que fuésemos república. Entonces, no se puede ir contra la corriente. Hay que favorecer la integración, por eso que alguna vez dije que la cordillera debe unirnos y no separarnos. Hay que perforarla para que no sea obstáculo“, añadió.

Gioja trazó un paralelismo entre Agua Negra y el Canal de Panamá, que favoreció el comercio marítimo mundial. “Si uno mira un plano de Sudamérica, ve a Coquimbo en el Pacífico y a Puerto Alegre en el Atlántico, y son dos polos de desarrollo importantes. ¿Por qué no unirnos? Faltan 14 kilómetros y eso es el túnel que hay que hacer”, dijo.

La obra del túnel tiene los fondos aprobados por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y está en proceso de precalificación, que estaría terminado antes de fin de año, por lo que los más optimistas consideran que antes de que termine 2018 se podría adjudicar la construcción.

Sin embargo, los rumores que se esparcieron en los diarios chilenos pusieron un manto de dudas que todavía no son disipadas por autoridades del Gobierno argentino.

“No me quiero meter en la política chilena”, señaló Gioja, “pero lo que sé que esto le conviene a Chile y a la región de Coquimbo, San Juan y a Argentina. Entonces, los problemas se irán resolviendo. Siempre hay que ir del problema mayor al menor. El mayor es hacer el túnel y cuando ocurra iremos resolviendo el resto de los problemas“, subrayó.

Ante la consulta de si está haciendo gestiones en Casa Rosada para concretar la construcción del paso internacional, Gioja respondió afirmativamente: “Además, tengo un Gobernador en la provincia que es mi compañero y amigo, que fue mi vicegobernador y tiene claro que esta obra es la más importante”.