Itec pretende pagarles a los trabajadores el 75% del sueldo de octubre

Los conflictos en Itec parecen no tener fin por el momento, al menos así quedó expuesto tras un nuevo fracaso en la audiencia de conciliación obligatoria celebrada entre las partes en la Subsecretaría de Trabajo.

“La respuesta de la empresa en la audiencia fue la misma que me había adelantado a mí en la oficina de pagar el 75% de los haberes de octubre y cesantear al personal con el 25% hasta febrero. Las dos propuestas han sido rechazadas por parte del gremio”, afirmó en diálogo con DIARIO HUARPE el delegado nacional del Sindicato del Plástico, Rolando Manzanelli.

“Estuvimos en conciliación obligatoria hasta el 25 de octubre y la ley establece que los trabajadores tienen que cobrar los haberes al 100%. Yo, como representante gremial, no puedo hacer que los trabajadores renuncien a su parte legal en un hecho ya consumado. Le dije a la empresa que no aceptaba la propuesta, que queríamos el 100%”, insistió.

Por otro lado, la empresa ofreció pagar los haberes hasta febrero en un 25% por encima del subsidio. “Lo que hay que ver es qué tipo de subsidio. Yo no he hablado de porcentajes ni nada hasta no saber con qué subsidio contamos”, relató Manzanelli.