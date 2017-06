José Luis Espert: “Veo un panorama complicado para las economías regionales”

El viernes 9 del corriente el reconocido economista José Luis Espert estará en la provincia para brindar una charla sobre cuestiones macroeconómicas y realizar la presentación de su libro, “La Argentina Devorada”. En la previa dialogó con DIARIO HUARPE para analizar la situación del país, el gobierno del presidente Mauricio Macri, a quien lo catalogó como populista, y la actualidad y futuro de las economías regionales. También dejó en claro que la reactivación económica no es percibida por la gente y explicó que esto recién podría suceder el año próximo, siempre y cuando la economía mantenga el crecimiento.

¿Cuál es el motivo de su visita a San Juan?

–El viernes 9 de junio voy a estar disertando en el salón de actos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Vamos a hablar de dos cosas, por un lado los pronósticos de la coyuntura macroeconómica que tenemos con mí estudio, la marcha de la economía, qué puede a llegar a pasar en los próximos meses y también vengo a presentar mi libro “La Argentina Devorada”.

En cuanto a los pronósticos que maneja ¿Qué nos depara la economía para lo que resta de año?

–Le diría que la economía este año va en crecimiento, de hecho ya comenzó a recuperarse con un aumento muy bajo, con mucha dispersión entre sectores y es por este factor que no le cambiará la vida a la gente este año. Además por el hecho de que Argentina se está recuperando muy poquito, entre 2 y 3 por ciento, luego de 5 años donde la economía no creció. La recuperación económica está, pero la gente no la percibe ni la percibirá este año.

¿Con este panorama que describe, el año que viene el ciudadano sentirá la recuperación económica o no?

–Si el año que viene repitiéramos un crecimiento como el que estamos teniendo durante el presente año ahí la gente sentiría una mejora de su economía.

¿Encuentra aspectos positivos en el gobierno que lleva adelante Mauricio Macri?

–Me parece muy bien en general la política exterior del gobierno. Me parece muy bien haber salido del cepo cambiario, me parece muy bien haber terminado con el default, las nuevas relaciones que Argentina está cultivando con el mundo, mucho más con occidente que con los fascismos típicos de Rusia, China y Venezuela. Fue positivo que se eliminaran retenciones a un montón de economías regionales. Rescato también el diagnóstico científico serio de que la inflación es un fenómeno monetario.

¿Y los aspectos negativos?

–No comparto cuestiones que tienen que ver con el tipo de política monetario que se está haciendo para bajar la inflación y la política fiscal.

¿Considera al gobierno de Mauricio Macri populista?

–Económicamente hablando entre el macrismo y el kirchnerismo hay buenos modales. Lo he dicho en varias oportunidades, Macri es populista.

¿Qué panorama ve para las economías regionales?

–Las economías regionales, salvo algún caso puntual, no creo que la pasen bien. Estamos con un proceso cambiario importante, de suba de costos laborales, una presión impositiva que no va a bajar porque la situación fiscal es muy delicada. Veo un panorama complicado para las economías regionales.

Hizo referencia a un atraso cambiario ¿A cuánto debería estar el dólar para que el negocio sea rentable para las economías regionales?

–No tiene sentido hablar de eso, acá lo que importa es el valor de compra del dólar. Poco sentido tiene llevar el dólar más arriba si la inflación va a seguir creciendo. Debe existir un programa mucho más consistente por parte del gobierno, de todas formas el precio del dólar está regalado hoy. Tenemos el mismo dólar que diciembre del 2001, peso más o peso menos estamos por ahí. Hay debilidad en la generación de empleo, la gente huye de Argentina a comprar afuera.

Llega a San Juan a presentar su libro también ¿Qué tiene “La Argentina Devorada”?

–El libro es de 500 páginas y hace hablar a un importante banco de información numérica de países y de variables de los últimos 150 años. El libro tiene tres partes, una donde mostramos que Argentina es un país decadente, una segunda parte donde explicamos por qué la Argentina es un país decadente y en la tercera parte proponemos cambios para que Argentina deje de ser decadente. Es un libro escrito con números en la mano. Una de las grandes motivaciones del libro es explicar porque nos estamos repitiendo tanto como país. Siempre hacemos lo mismo. La enfermedad argentina cosiste en hacer siempre lo mismo durante los últimos 70 u 80 años y eso que hacemos y se repite sin pausa nos ha generado un desdesarrollo económico.

¿Cómo salimos de esto?

–En teoría hay tres maneras, o viene un iluminado como pasó en Chile, Perú, Nueva Zelanda que cambiaron al país. La otra es con una batalla cultural enseñando desde abajo y la otra es una mega crisis de la mano de políticas bien populistas, de la mano del peronismo bien populista y que a partir de la crisis estén dadas las cosas para hacer algo antiestético.

¿Quién es José Luis Espert?

José Luis Espert nació el 21 de noviembre de 1961, cursó estudios de Licenciatura y Doctorado en Economía en la Universidad de Buenos Aires. Es Master en Economía de la Universidad del CEMA y Master en Estadística de la Universidad de Tucumán. En la actualidad dirige su propia consultora que presta servicios de asesoramiento macroeconómico y Asset Management a individuos y empresas tanto nacionales como extranjeras.

Trabaja también de columnista en los diarios La Nación y El Cronista y el diario El País de Uruguay.

Desde 2012 es consultor en temas económicos sobre Argentina de Gerson Lehrman Group, una de las firmas más importantes de asesoramiento de empresas de EE.UU.

Es autor de numerosos trabajos de investigación teórica y aplicada en el campo de las finanzas públicas y de temas cambiarios, su sostenibilidad y volatilidad. Es socio de la Asociación Argentina de Economía Política. Como docente, fue profesor de Econometría en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y de Finanzas Públicas en la Universidad del CEMA.

En 2008 recibió el Premio de la Fundación Atlas 1853 a la Valiente Defensa de la Libertad y en 2014 obtuvo el Premio Juan Bautista Alberdi por el mismo motivo por parte de la Fundación Libertad y Desarrollo.