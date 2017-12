Mendoza dijo que no piensa renunciar como asesor del gobernador

Luego del allanamiento que sufrió Emilio Mendoza en su empresa de cable en el departamento Caucete, el actual asesor del gobernador Sergio Uñac y exintendente, dialogó con DIARIO HUARPE y fue tajante al decir que no piensa en renunciar a su cargo. Aunque al mismo tiempo reconoció que el primer mandatario provincial tiene su renuncia a disposición.

“El cable que yo tengo en Caucete tiene todo en regla y así quedará demostrado. Es por eso que no considero que deba renunciar a mi cargo de asesor que, generosamente me dio el gobernador Sergio Uñac. De todas formas también debo decir que, si Uñac considera que debo dar un paso al costado así lo haré”, dijo Mendoza.

En el mismo sentido añadió que “todos mis cargos políticos siempre los conseguí a través del voto popular, la gente siempre me brindó su apoyo. Yo ahora soy asesor, pero eso no me ata a nada. Mi renuncia está a disposición”.

Para cerrar y en relación al escándalo desatado por el allanamiento, Mendoza, expresó que “el enojo y la denuncia que me hicieron salta por la simple razón de que yo compro los derechos del futbol a la empresa satelital y luego los incluyo en un paquete de $180 cuando otros lo comercializan a $300”.