Nasisi sobre la causa Matar-Rudolph: “Se está induciendo a error al Tribunal”

El titular del casa de altos estudios afirmó a DiarioHuarpe.com que “se está induciendo a error al Tribunal, está manchando la Universidad, está poniendo en tela de juicio la honorabilidad de personas, me parece que no está bien lo que está haciendo el abogado de Rudolph y Mattar fundamentalmente”.

Nassi contó que es muy probable que por consejos de sus abogados, declare en la causa. “No declaré en la indagatoria porque queríamos ver cuáles eran las pruebas que habían para así hacer una defensa como corresponde”.

Respecto de la causa, el rector de la Universidad dijo que “estas son unas cajas de hace unos 30 años, que yo estaba en Holanda cuando se produce el tema. Cuando a mi me dicen que se las devuelva, devuelvo lo que encuentro y ellos (por Rudolph y Mattar) no lo aceptan”.

“No se porque quedaron en posesión de la Universidad por 30 años, ¿por qué no lo pidieron en el momento? Es una secuencia de dichos, ‘que te dije que no te dije’ que la verdad me siento completamente ajeno a todo esto”, aseveró Nasisi.

Por último, el rector de la UNSJ adelantó que están evaluando iniciar acciones legales contra la defensa de Rudolph y Mattar ya que entiende que “esto es una persecución. Por cualquier cosa tengo que estar declarando y cosas por el estilo, algo que no me parece justo desde ningún tipo de vista”.

NOTA RELACIONADA