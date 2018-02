Paritaria docente: rechazaron el ofrecimiento del Gobierno

El primero ofrecimiento de incremento salarial que el Gobierno de la provincia le hizo a los sindicatos docentes fue rechazado, en la tarde de este viernes, por los representantes de los trabajadores. De este modo, la primera reunión de las paritarias docentes, como se esperaba, no contó con un acuerdo de parte de ambas partes. El encuentro pasó a un cuarto intermedio, para que el Ejecutivo analice las propuestas elevadas por los gremios. La reunión continuará después de la Fiesta Nacional del Sol.

Mucho se habló antes del encuentro y teniendo en cuenta los lineamientos nacionales acerca de los pronósticos de inflación, era de suponerse que en la provincia el primer encuentro no iba a prosperar o al menos llegar a un acuerdo. Teniendo en cuenta esto, el Gobierno ofertó un incremento salarial del 15,5 por ciento en dos tramos (no alcanzaron a precisarlo) y el ofrecimiento no contó con cláusula gatillo.

Los sindicatos rechazaron el ofrecimiento y según expresó Lucio Vázquez de UDA (estuvo en lugar del secretario general Roberto Rosa), “no se pudo llegar a un acuerdo. Esperábamos un panorama como el que hicieron los ministros Roberto Gattoni (Hacienda) y Felipe de los Ríos (Educación). A lo propuesto nosotros lo consideramos insuficiente, teniendo en cuenta que los porcentuales de inflación que ya existen, si se trasladan en el tiempo, van a ser muy inferior a lo que nos están ofreciendo”.

Del encuentro participaron los sindicatos UDA, UDAP y AMETE

Por su parte, desde AMET, el representante de los docentes de escuelas técnicas, Daniel Quiroga explicó que “es una oferta un poco dura. Hemos pedido que se revea la oferta y que exista la cláusula gatillo. El incremento es del 15 por ciento de 4.800 pesos, que es el salario básico”.

Otro de los pedidos de los sindicatos fue que el Fondo Compensador pase a formar parte de la composición remunerativa. Del total de 1.404 pesos del total que tiene el ítems, sólo resta pasar al sueldo en blanco 804 pesos ya que el año pasado el resto pasó de negro a remunerativo.

El Gobierno analizará la propuesta elevada por lo docentes y el próximo 26 de febrero volverán a reunirse a partir de las 18 horas en el ministerio de Educación. El encuentro será en la última semana de este mes ya que la próxima estará la Fiesta del Sol y los funcionarios tienen compromisos con el evento.