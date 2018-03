Rivadavia y Santa Lucía los municipios que más fondos recibieron de los ATN

Entre el 2015 y el 2017 los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) solamente llegaron a los municipios que gobierna Cambiemos. Situación que no cayó para nada bien en la provincia y despertó la reacción masiva del oficialismo que solicitó mayor equidad en la distribución. De lote de beneficiados, Rivadavia y Santa Lucía, fueron los departamentos que más dinero recibieron del gobierno macrista. De los $28.400.000 que llegaron bajo este concepto, los municipios nombraros absorbieron casi un 65%. El resto se dividió entre Caucete, Ullum, Zonda y 9 de Julio.

Rivadavia, el municipio gobernador por Fabián Martín, recibió $11 millones en total. Una parte de este dinero, $3 millones, fueron utilizados para saldar deuda de la gestión anterior, de Ana María López de Herrera. El resto, $8 millones, están siendo utilizados en la obra del Parque Departamental que se construye en el Predio de Punta de Rieles.

“El primer aporte nacional fue utilizado para paliar y afrontar gastos que habíamos recibido. Teníamos un descalabro financiero muy grave. El resto lo invertimos en una obra muy importante para el departamento, como lo es nuestro parque que inauguraremos en un mes”, dijo Martín.

En Santa Lucía, los casi $8 millones que recibió el intendente Marcelo Orrego se volcaron a obras de infraestructura. “A mediados del año pasado recibimos estos fondos, entre $7 y $8 millones y lo utilizamos para la generación de obras. Luego de esta partida no hemos vuelto a recibir dinero que provengan del Aporte del Tesoro Nacional”.

El resto del dinero se dividió de la siguiente manera. Caucete, del intendente Julián Gil, recibió $5 millones. El mismo montó llegó para Leopoldo Soler de Ullum. Por su parte, Gustavo Núñez, de 9 de Julio, fue el municipio del color político nacional que menos dinero percibió, solamente $400 mil. Este último dirigente explicó al respecto que “a nosotros nos llegaron fondos a comienzos del año 2016 porque sinceramente teníamos la economía en rojo. El monto con el que me ayudaron fueron unos $400 mil. Esa fue la única vez que nos llegaron ATN”.

Enojo del otro lado de la vereda

Tras esto, los intendentes ligados al uñaquismo mostraron su descontento por no recibir ningún aporte nacional y pidieron mayor equidad en la distribución.

Desde Rawson, Juan Carlos Gioja, fue tajante al decir que “tengo la sensación de haber sufrido una injusticia. Este gobierno nacional discrimina, solamente llega dinero para los amigos. Los ATN no son de ellos, son del Estado y su distribución debería ser diferente”. En este sentido añadió “nos bajaron los aportes que llegaban por las retenciones a la soja y esto no está bueno”.

Desde Chimbas, Fabián Gramajo, también lamento que su departamento no sea tenido en cuenta para los ATN. “Hace tiempo el diputado Cáceres dijo en una entrevista que llegaría a Chimbas Aportes del Tesoro Nacional, pero hasta el momento nada de esto pasó. De todas formas seguimos esperando”. Al mismo tiempo añadió “algo de dinero nos vendría muy bien para continuar profundizando la transformación que venimos realizando en el departamento con la obra pública. Sin dudas que la volcaríamos en más mejoramiento de plazas, iluminación y pavimento, entre otras obras”.

Fabián Aballay, de Pocito, dijo al ser consultado sobre la distribución de los ATN. “Nosotros no hemos recibido fondos de los ATN en particular, pero en el caso de Pocito aquí se están desarrollando obras con fondos nacionales. De todas formas es dinero que no maneja el gobierno municipal”. Para cerrar añadió “todos necesitamos contar con estos recursos, ya que debemos tener en cuenta que el dinero de que llegaba por la soja disminuyó y sin dudas que nos vendría muy bien tener algo extra”.