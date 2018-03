Rutas Jáchal- Albardón y Los Berros- Media Agua, las obras que vienen

Hace meses que el intendente de Jáchal Miguel Vega viene solicitándole a Vialidad Nacional la reparación de la Ruta Nacional 40 en el tramo que va desde Albardón hasta el departamento del Norte. Y en la jornada de este jueves el Gobernador Sergio Uñac anunció que con fondos provinciales se llevará adelante lo solicitado por el jefe comunal.

Esta obra permitirá un mejor desplazamiento de las personas que viajen hacia Jáchal en días en los que haya caído lluvia o creciente.

Es que el camino actualmente cuenta con muchos badenes que terminan interrumpiendo el tránsito cuando la lluvia genera bajada de creciente y arrastre de materiales. Cuando esto ocurre, muchas veces el departamento queda aislado y genera un tremendo peligro para quienes van transitando la ruta en esos momentos.

Según anunció el primer mandatario provincial, la obra de Ruta 40 hasta Jáchal se realizará con fondos provinciales pero luego el Gobierno Nacional desembolsará el dinero actualizado. Esta no es la primera vez que se la Provincia aporta los recursos para una obra nacional y luego el Gobierno central se encarga de devolver lo contribuido. La firma del convenio aún no se precisa cuándo se llevará adelante.

Sin embargo, esta no es la única conexión que se viene como gran obra en la provincia. Es que el propio Uñac contó que estuvo reunido con “Javier Iguacel (titular de Vialidad Nacional), avanzamos en algunos aspectos y me confirmó que siguen el ejecución las dos obras de Acceso Norte y Sur por Ruta 40. Y me dijo que la ruta que une Los Berros con la Villa de Media Agua va a ser realizada por ellos, así que algo hemos avanzado”.

Ésta es una arteria que tiene mucho tránsito de vehículos pesados y al mismo tiempo es una calzada principal dado que la producción calera se desplaza y sale por esa vía. También es importante para los habitantes de la zona y los trabajadores del lugar quienes tienen que lidiar con un mal camino desde hace mucho tiempo.