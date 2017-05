Sancionarán a los bloquistas que jueguen por fuera de la estructura partidaria

El diputado por Chimbas y miembro del Comité Central del Partido Bloquista, Andrés Chanampa, salió a desmentir que el espacio político al que pertenece esté desmembrado y adelantó que todos aquellos dirigentes que no respeten la decisión orgánica serán sancionados. Además fue tajante al señalar que “hoy estamos más unidos que nunca” y aclaró que “todos los comité departamentales están encolumnados detrás del oficialismo”.

“El bloquismo debe ser el único partido donde los que se van siguen opinando de afuera. Cuando Basualdo se fue del peronismo armó su partido y no opinó más, lo mismo pasó con Colombo cuando dio un paso al costado de la UCR. Acá las minorías no acatan las decisiones orgánicas”, dijo Chanampa y apuntó contra los dirigentes que ya no militan activamente en el partido de la estrella. Al tiempo que añadió “nadie discute que sean bloquistas, pero deben respetar la decisión de la mayoría y quien no lo haga será sancionado. Todos los dirigentes que hablen por fuera serán sancionados. Debemos preservar la seriedad de la institución”.

En este sentido dijo sobre Enrique Conti que “hoy no tiene ningún dirigente orgánico detrás de él. Ninguno de sus dirigentes dirige un comité departamental. Además hace como 6 años que no va al partido. Conti si quiere hacer política primero debe renunciar al Tribunal de Cuentas, cargo que obtuvo a través del Partido Producción y Trabajo”. También hizo referencia a Franco Montes, presidente del Comité Capital, al decir que “llegó a la presidencia por un acuerdo que se alcanzó para evitar las internas. Él es funcionario de Macri y hoy el bloquismo está muy lejos de formar parte de Cambiemos. Seguimos acompañando las políticas del gobernador Uñac. Seguramente en el partido habrá otras voces, pero la totalidad sigue apoyando al gobierno”.

Para cerrar, Chanampa, habló de su par Edgardo Sancasani al señalar que “él habló conmigo y dio su palabra al decir que respetaría la decisión que tomara el partido. Si bien aclaró que tenía un compromiso a nivel nacional con Sergio Massa, también dejó en claro que si el partido decidía apoyar a Serio Uñac él apoyaría”.

Hay que decir también que, de no mediar ningún cambio de último momento, la Honorable Convención Bloquista se reunirá el próximo viernes para aprobar la continuidad del acuerdo electoral con el Partido Justicialista.