Anunciaron el lanzamiento de la Super Nintendo Classic Edition

Sigue la onda retro. A más de un cuarto de siglo de su lanzamiento original, la Super Nintendo volverá al ruedo. Así lo anunció Nintendo.

La primavera traerá una versión más pequeña de la versión original, casi de bolsillo.

La Super Nitendo Classic Edition (SNES) de 16 bits traerá 21 juegos preinstalados, entre los que se destacan el Super Mario World (que venía con la primera versión), The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Mario Kart, Super Metroid, Contra III y el inédito Star Fox 2.

Otro punto interesante es que vendrá con Final Fantasy III, que para muchos es considerado el mejor de la saga.

Con casi 50 millones de copias vendidas desde su lanzamiento en 1991, la Super Nintendo estableció un nuevo estándar para los juegos hogareños.

El año pasado la compañía japonesa tuvo una iniciativa similar a ésta, al relanzar la primera consola Nintendo, que fue un éxito de ventas.

Esta nueva versión costará $80 dólares y saldrá a la venta el 29 de septiembre. Tiene puerto HDMI y USB.

Además, incluye dos joysticks clásicos y es compatible con los comandos de la Wii y Classic.

Tal como ocurre con la NES mini, no cuenta con conexión Wi Fi, con lo cual no se pueden descargar nuevos juegos y la memoria no se puede expandir.

El listado completo de títulos que incluirá el equipo:

*Contra III: The Alien Wars

*Donkey Kong Country

*EarthBound

*Final Fantasy III (conocido como Final Fantasy VI en Japón)

*F-Zero

*Kirby Super Star

*Kirby’s Dream Course

*The Legend of Zelda: A Link to the Past

*Mega Man X

*Secret of Mana

*Star Fox

*Star Fox 2

*Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

*Super Castlevania IV

*Super Ghouls ‘n Ghosts

*Super Mario Kart

*Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

*Super Mario World

*Super Metroid

*Super Punch-Out!!

*Super Mario World 2: Yoshi’s Island

En Japón hay algunas variaciones: no vendrá con EarthBound, Punch-Out ni Castlevania. En cambio sumará Fire Emblem: Mystery of the Emblem, Super Soccer, Panel de Pon y The Legend of the Mystical Ninja.

Fuente: Infobae