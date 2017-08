Eduardo Feinmann renunció a Animales Sueltos

Los periodistas Eduardo Feinmann y Romina Manguel protagonizaron un cruce el miércoles por la noche en Animales sueltos. El mismo, provocó la renuncia del ex C5N al programa de Alejandro Fantino.

Sucedió mientras Feinmann estaba mostrando un gráfico en su celular con el resultado de las elecciones PASO, Manguel intentó hacer un comentario y Feinmann la hizo callar de mala manera, con un chistido. Ella se quejó al aire y a Fantino se lo notó incómodo con el enfrentamiento.

Ayer, Feinmann no estuvo en el programa y Jorge Rial, desde su cuenta de Twitter, anunció su renuncia.

Manguel dijo que no sabía nada de la renuncia y que suponía que no tenía que ver con la discusión que habían tenido. “El es una persona que hizo su carrera cruzándose con gente al aire, no creo que le haga mella una pelea conmigo”, dijo. “Yo pienso que estaba muy cansado, con mucho laburo y espero que no me use de chivo expiatorio para irse”.

Desde la productora intentan hacer cambiar de parecer al periodista, para que se reincorpore al debate la semana próxima.