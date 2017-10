Emilio Disi y su mal momento, fue diagnosticado con cáncer de pulmón

En un momento muy difícil de su vida. Emilio Disi fue diagnosticado con cáncer de pulmón luego de que se hiciera un chequeo médico por el que debió permanecer en una clínica.

“Tengo cáncer de pulmón. Es una mierda lo que estoy viviendo”, le confesó al portal PrimiciasYa. “Por suerte está localizado y no hizo metástasis. Tengo que hacerme algunos estudios y empezar quimioterapia. Cuando haga todo eso, en un mes, me voy a tener que operar”, contó el actor.

Disi, quien estuvo internado en el Instituto Fleni, atribuye el deterioro de su salud al cigarrillo y el estrés.

La palabra de Disi

“Ayer me dieron una especie de alta, pero todo sigue igual y no cambió en nada. Estuve internado, salí y entre varias veces… Ahora estoy en mi casa, me acompaña mi mujer. No puedo contar más nada…”, afirmó el actor.

Según manifestó Disi, se mantiene activo con rutinas deportivas. “Estoy peleándola. Estoy tranquilo, no me quiero poner nervioso. Sé que voy a salir, de eso estoy totalmente convencido”, aseveró.