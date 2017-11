Kate Rodríguez: “Necesito un polvo garantizado por día”

Kate Rodríguez, habitué de la provocación en las redes sociales, habló de su vida amorosa y sexual en Argentina, con detalles importantes.

“En mis ocho años en Argentina tuve dos novios, pero siento que nunca me enamoré. Soy muy sexual y ya sé con quién tengo buen sexo. No tengo ganas de estar conociendo a alguien y enseñarle, porque no tengo tiempo. Necesito un polvo garantizado por día. Estoy en la búsqueda constante de orgasmos, pero no necesito sexo para eso. Un orgasmo me lo doy yo sola con la autosatisfacción”, declaró a revista Pronto.

Además, manifestó su particular deseo de volver al Bailando: “Me gustaría hacer una previa sobre juguetes sexuales, lo último en tecnología de vibradores. En ShowMatch me formé como profesional y cuando al cuarto año me iban a renovar el contrato me fui porque me ofrecían ser conductora en TyC (Sports)”.

Fuente: Minuto Uno.