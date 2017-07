Mark Ruffalo, quien interpreta a Hulk, reveló el final de Los Vengadores

Un momento inesperado. El actor Mark Ruffalo no pudo controlarse y mencionó el spoiler más importante de la historia cinematográfica de Marvel, al ser entrevistado por Good Morning America.

Quién interpreta a Hulk aseguró que al final de Thor: Ragnarok “como otras películas de Marvel, las cosas no acaban bien para los superhéroes”.

También agregó que en la siguiente película (Infinity War) “todo el mundo muere”.

Don Cheadle acompañaba al actor y le dijo que no podía revelar nada más. Ruffalo, al darse cuenta de su error, titubeó y trató de rectificarse diciendo que “no todos mueren” y pidió “volver a grabar esta parte”. Incluso Cheadle preguntó si se podía “cortar” ese fragmento de la entrevista.

Ruffalo, preocupado dijo “¿me he metido en un problema? ¿Barry va a ser malo conmigo?”, antes de que Cheadle lo tranquilizara diciéndo que no le iba a pasar nada.

The Avengers: Infinity War tiene previsto su estreno en mayo de 2018. En el filme, además de Rufallo y Chadle, estarán en el elenco: Chris Evans, Robert Downey Jr., Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Benedict Cumberbach y los nuevos héroes Chadwick Boseman y Tom Holland.

Uh oh, @DonCheadle, is @MarkRuffalo going to get in trouble with @MarvelStudios now!? #InfinityWar #D23expo pic.twitter.com/WR5C1QCBTb

— Good Morning America (@GMA) July 16, 2017