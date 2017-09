Se suicidó Celia Fuentes, modelo española ex novia de Facundo Moyano

Una noticia que conmociona al mundo del espectáculo, sobre todo de España. La modelo Celia Fuentes se suicidó hace pocas horas. Así lo confirmó su representante.

La joven era una modelo en ascenso e influencer en su país natal. Se hizo conocida en Argentina por su historia de amor con el diputado Facundo Moyano.

Cabe recordar que la bella joven no atravesaba un buen momento sentimental debido a los entredichos de las mujeres del joven político.

En Argentina se hizo famosa por ser vinculada sentimentalmente al dirigente político. En charla con Primicias Ya, Celia dio detalles del vínculo que la unió a la actual pareja de Nicole Neumann.

“A Facundo lo conocí en abril en capital (Madrid) y nos invitó a mí y a dos amigas a cenar al día siguiente, que fue cuando fuimos a una discoteca. Esa es una de las fotos que ustedes vieron. Luego él se volvió a Argentina, yo le volví a ver y todos los días me escribía, me escribía, y claro yo lo busqué en Google y vi que había hecho una portada Eva Bargiela. Me quedé un poco en plano shock. O sea tienes novia y me has mentido. Y me dijo que no, que esa chica solo busca fama y que esas fotos habían sido de antes pero que recién se habían publicado ahora”, contó la modelo.

Aún se desconocen las razones de su decisión de quitarse la vida.

Cabe recodar que el pasado fin de semana se confirmó la relación del político con Nicole Newmann.