En el competitivo escenario del turismo contemporáneo, la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Valle Fértil presentó su primer diagnóstico digital para el sector. El informe, basado en 178 encuestas directas a visitantes durante las vacaciones de invierno —cuando el departamento lideró el promedio de ocupación turística en la provincia de San Juan—, ofrece una radiografía precisa del comportamiento de los viajeros. El dato más sobresaliente del relevamiento es contundente: nueve de cada 10 turistas llegaron a Valle Fértil gracias a referencias personales o a través de las redes sociales.

Específicamente, el análisis revela que el 48,31% de los visitantes decidió su arribo debido al boca a boca, reseñas, valoraciones y opiniones en entornos digitales como Google Maps, o por sugerencias de allegados. Por su parte, el 42,70% planificó su viaje influenciado directamente por las redes sociales y plataformas digitales. Sumados, estos canales de recomendación e influencia representan el 91,01% del flujo turístico total, dejando apenas un 8,99% a factores de fidelidad previa, que incluye a turistas reincidentes y a aquellos con un vínculo histórico con Ischigualasto.

Este predominio del entorno digital reconfigura las reglas de juego para los prestadores locales de alojamiento, gastronomía y excursiones. El informe municipal constató de manera empírica que aquellos emprendedores con una presencia digital activa —con redes actualizadas, visibilidad en buscadores y disponibilidad en agencias de reserva online (OTAs)— lograron sostener los índices de ocupación más altos durante todo el receso invernal. En contraste, quienes operan al margen de esta visibilidad enfrentaron mayores dificultades para captar la demanda estacional.

El contexto global y el auge del turismo rural

La realidad local se alinea con transformaciones globales de la industria. Investigaciones sectoriales explican que el 83% de los viajeros consulta redes como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube antes de elegir su destino. En este contexto, el formato de video se consolida como el canal central, ya que supera ampliamente a las fotografías estáticas al transmitir la emoción y autenticidad del lugar, un factor cada vez más determinante para el turista actual al planificar un viaje.

La importancia de la reputación en línea se ve reforzada por estudios de la firma Booking.com correspondientes a tendencias recientes, según los cuales el 63% de los turistas argentinos revisa de forma obligatoria las opiniones de otros huéspedes antes de reservar un alojamiento. Asimismo, datos de Airbnb de 2024 señalan que más del 40% de las reservas en el país corresponden a localidades rurales, lo que representa una oportunidad clave para el desarrollo sostenible de Valle Fértil. Por otra parte, estadísticas de SiteMinder muestran que las reservas canalizadas a través de medios propios —como WhatsApp, sitios web directos o mensajería en redes— generan para el prestador local entre un 15% y un 30% más de ingresos que aquellas procesadas por agencias online (OTAs) gracias al ahorro en comisiones.

Desafíos locales: los errores digitales más comunes

A pesar de estas ventajas competitivas, el diagnóstico municipal identificó cuatro falencias recurrentes en las estrategias de comunicación de los prestadores de Valle Fértil:

Publicaciones improvisadas sin objetivos comerciales claros ni una estrategia de comunicación definida.

Perfiles que exhiben buenas fotos, pero adolecen de una escasa o nula producción de videos.

Alta frecuencia de publicación, pero nula interacción con aquellos usuarios que hacen consultas en los comentarios.

Ausencia de seguimiento y análisis de métricas para evaluar y corregir el rumbo de la comunicación.

Hacía una conversión efectiva de las consultas

La Dirección de Turismo municipal busca actuar como un socio estratégico del sector privado. Para ello, ha puesto a disposición del sector hotelero y comercial herramientas técnicas y personal capacitado con el fin de reorientar su comunicación digital.

El plan de acción propuesto incluye realizar revisiones personalizadas del estado digital de los prestadores, definir calendarios de contenido sostenibles en el tiempo y entrenar en medición básica para descubrir qué publicaciones generan consultas de compra reales y cuáles se quedan solo en alcance.

La meta final es clara: lograr que la enorme tracción de consultas digitales se traduzca de manera directa en reservas efectivas, asegurando la sostenibilidad económica del destino turístico durante todo el año.