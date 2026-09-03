AbraSilver volvió a encontrar señales de expansión para su proyecto Diablillos, en la provincia de Salta, a partir de nuevos resultados de perforación obtenidos en el objetivo Cerro Viejo, situado en el límite con la provincia de Catamarca. La compañía informó este miércoles los ensayos correspondientes a cinco pozos realizados como parte de su programa de exploración Phase VI, actualmente en ejecución.

Los resultados confirman la presencia de zonas amplias de mineralización de oro cercana a superficie, principalmente alojada en óxidos, en un sector ubicado aproximadamente 4 kilómetros al norte del depósito Oculto. El hallazgo adquiere relevancia porque se trata de una zona que ya había mostrado indicios de mineralización y que ahora comienza a delinear un escenario de mayor continuidad.

Uno de los principales resultados correspondió al pozo DDH 26-037, que interceptó 27 metros con una ley de 0,58 gramos por tonelada de oro y 4,6 gramos por tonelada de plata, a partir de apenas 23 metros de profundidad. Otro de los pozos, DDH 26-047, encontró 32 metros con 0,29 g/t de oro y 2,8 g/t de plata desde los 9 metros, seguidos por otros 14 metros con una ley de 1,50 g/t de oro y 6,2 g/t de plata desde los 54 metros.

La campaña también aportó información sobre la presencia de cobre en profundidad. En el pozo DDH 26-043 se interceptaron 7 metros con una ley de 0,53% de cobre desde los 97 metros, lo que refuerza la interpretación de que por debajo de la mineralización aurífera oxidada existe un sistema de sulfuros con mineralización cuprífera. Otro pozo, DDH 26-048, interceptó 21 metros con 0,12 g/t de oro y 0,10% de cobre desde los 82 metros, además de otros 18 metros con 0,13 g/t de oro y 0,06% de cobre desde los 212 metros.

El dato resulta especialmente interesante porque Cerro Viejo forma parte de un sistema geológico más amplio dentro de Diablillos. La exploración previa había identificado estructuras silicificadas con mineralización de oro que se extienden aproximadamente 1,5 kilómetros en dirección este-oeste, mientras que perforaciones anteriores habían sugerido la existencia de un sistema de tipo pórfido en profundidad.

Cerro Viejo no es un descubrimiento completamente nuevo para AbraSilver. En enero de 2025, la compañía había informado resultados de perforaciones de reconocimiento que incluían uno de los interceptos auríferos más destacados obtenidos hasta entonces en este sector: 36 metros con 1,91 g/t de oro desde una profundidad de 87 metros, dentro del pozo DDH 24-056. El intervalo incluía además 5 metros con una ley de 7,22 g/t de oro.

AbraSilver completó en junio de 2026 el Estudio de Factibilidad Definitivo (DFS) del proyecto. El estudio contempla una operación convencional a cielo abierto, con una vida útil estimada de 25 años y una producción promedio de aproximadamente 10,3 millones de onzas equivalentes de plata por año, incluyendo plata y oro. El DFS estableció reservas probadas y probables de 77,9 millones de toneladas, con leyes promedio de 146 g/t de plata equivalente, que contienen aproximadamente 183 millones de onzas de plata y 1,8 millones de onzas de oro.

Sin embargo, los resultados de Cerro Viejo no forman parte todavía de esas reservas ni de los recursos utilizados para estructurar el estudio de factibilidad. La propia empresa señala que los resultados de Phase VI podrían contribuir a un crecimiento futuro de los recursos una vez concluido el programa de perforación.

Ese punto es central para entender la estrategia actual de AbraSilver. Mientras el proyecto avanza hacia una eventual etapa de construcción, la compañía mantiene abierta una segunda línea de trabajo: seguir explorando para aumentar el tamaño y el valor potencial del distrito minero. La combinación de oro, plata y cobre resulta consistente con el modelo geológico que AbraSilver viene desarrollando para esta parte de Diablillos. La compañía describe al distrito como un sistema epitermal de alta sulfuración de oro y plata, con mineralización asociada a un sistema porfírico de cobre y oro en profundidad.

La relevancia económica de estos resultados, sin embargo, todavía requiere nuevos trabajos. Una intersección de perforación no equivale por sí misma a un recurso mineral ni permite anticipar una futura reserva. Para determinarlo se necesitan más perforaciones, continuidad geológica, estimaciones de recursos, estudios metalúrgicos y evaluaciones económicas.

El programa Phase VI contempla al menos 15.000 metros de perforación y apunta tanto a ampliar recursos conocidos como a evaluar objetivos periféricos, entre ellos Cerro Viejo y Cerro Blanco. La compañía apunta a comenzar la producción antes de finalizar 2029, sujeto a una decisión final de inversión prevista para el segundo trimestre de 2027.