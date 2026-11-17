La Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, dependiente del Ministerio de Minería de San Juan, puso a disposición de la ciudadanía el Informe de Impacto Ambiental (IIA) del proyecto de explotación "Mina Arturito I y II", ubicado en el departamento Calingasta. A través de un edicto publicado en el Boletín Oficial, el organismo convocó a una Consulta Pública para que toda persona física o jurídica con intereses en la iniciativa pueda revisar la documentación y presentar observaciones.

El documento, presentado por la firma La Pierina S.R.L., fue encuadrado en la categoría de "Pequeño Emprendimiento Minero", según lo establecido en el artículo 40 del Decreto N° 0007/2024. Esta calificación implica que la iniciativa se somete a un procedimiento de evaluación ambiental específico para su escala, un trámite que ahora busca abrirse a la participación de la comunidad.

El expediente N° 1100-000644-2025, que contiene la documentación técnica y ambiental del proyecto, estará disponible para su consulta por el término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la última publicación del edicto. La documentación puede revisarse en soporte magnético (CD) o en copias en formato A4 del original.

Para facilitar el acceso, la Subsecretaría de Coordinación Administrativa Financiera del Ministerio de Minería habilitó la atención al público de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 12:00 horas, durante el plazo de la consulta. Los interesados en compulsar las actuaciones (revisar el expediente) o retirar copias deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y firmar el registro de compulsa correspondiente. La entrega del informe en soporte magnético es gratuita, mientras que el costo de las copias en papel impreso queda a cargo del solicitante.

Las observaciones u objeciones que surjan de la revisión del IIA deberán presentarse por escrito y debidamente fundadas ante la Escribanía de Minas (el organismo provincial que interviene en los actos legales de la actividad). El plazo para hacerlo es de tres (3) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al vencimiento del plazo de la Consulta Pública. En la presentación se deberá hacer referencia explícita al expediente mencionado.

La convocatoria fue firmada por el Lic. Roberto Moreno, Secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, y publicada por el término de tres (3) días hábiles. El proyecto "Mina Arturito I y II" avanza así en su etapa de explotación bajo el marco regulatorio ambiental vigente en la provincia.