Abusó de una adolescente de la mitad de su edad y fue condenado sin cárcel

Un trabajador rural de 30 años y de apellido Olmos fue condenado por la jueza de garantías Celia Maldonado a tres años de prisión, de cumplimiento condicional, tras hallarlo culpable de abuso sexual por el aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima en concurso real con producción de material de abuso y explotación sexual infantil.

La resolución judicial ocurrió este martes mediante un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre los representantes de la UFI ANIVI, el ayudante fiscal Nahuel Ibazeta y la fiscal Valentina Bucciarelli, junto con el defensor particular Jorge Esquivel, una sanción que el propio acusado aceptó sin objetar.

El hecho involucra a una adolescente de 15 años a quien el hombre le duplicaba la edad. La relación se extendió durante ocho meses. La causa penal comenzó el 25 de agosto tras la denuncia interpuesta por la madre de la menor, quien tomó conocimiento mediante comentarios de que la joven mantenía un vínculo a escondidas con el imputado, un sujeto que además es padre de un niño. Tras dialogar con la víctima, la familia constató la existencia de encuentros sexuales e identificó en el dispositivo móvil fotografías de índole privada que el hombre le exigía tomarse y enviarle.

Durante el proceso desarrollado por la UFI ANIVI se recolectaron elementos probatorios que respaldaron la acusación contra el imputado, derivando en el secuestro de los aparatos telefónicos.

En el marco de los abordajes profesionales, los psicólogos entrevistaron a la menor y certificaron que presentaba un estado de malestar emocional severo, manifestando conductas asociadas a ideas de autoagresión debido al contexto experimentado.

Al carecer de antecedentes penales previos, la pena impuesta a Olmos no requerirá su internación en el penal de Chimbas. Sin embargo, para mantener la libertad condicional, el sancionado deberá someterse estrictamente a reglas de conducta establecidas por la magistrada y mantener una prohibición absoluta de acercamiento a la víctima.